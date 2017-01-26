Arşivde Tarihe Göre Arama Yap

 

26 Ocak 2017

YSK, seçimlere katılabilecek partileri belirledi

Tendürekteki Kar Yağışı ve Tipi Sürücülere Zor Anlar Yaşttı

Bakan Müezzinoğlu: Emeklilere Promosyonu Martta Vereceğiz

Okul Müdürlerinden Kaymakam Öztürk'e Ziyaret

Tutak'ta Terör Soruşturması Kapsamında 10 Kişi Gözaltına Alındı

 

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GÜNCEL HABERLER

YSK, seçimlere katılabilecek partileri belirledi

YSK, milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine katılabilecek partileri belirledi.
Tendürekteki Kar Yağışı ve Tipi Sürücülere Zor Anlar Yaşttı

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı Geçidi'nde etkili olan Kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Bakan Müezzinoğlu: Emeklilere Promosyonu Martta Vereceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "2017'yi istihdam açısından 2016'dan çok daha iyi bir noktaya getireceğiz. Emeklilere promosyonu Mart ayında vereceğiz" dedi.
Ağrı İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü Tarafında Çiftçilere Eğitim Verildi

Ağrı İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Köylerde Toprak İşleme, Toprak Analizleri, Bireysel Sulama Projesi ve Kooperatifçilik Konulu Eğitim Verildi.

Okul Müdürlerinden Kaymakam Öztürk'e Ziyaret

Tutak'ta Terör Soruşturması Kapsamında 10 Kişi Gözaltına Alındı

Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilogram Toz Esrar Ele Geçirildi

Ağri Beşir Derneğinden İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Yardımı

BÖLGE HABERLERİ

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Dahil, 12 Üniversiteye Rektör Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 üniversiteye rektör atadı.
Süs Eşyalarının İçinden Çıkanlar Şok Etti

Amasya'da polisin arama yaptığı bir kargo kamyonunda süs eşyası paketlerinin içinde 34 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Yeni yılın ilk dakikalarında böbrek nakli

Erzurum'da, böbrek yetmezliği nedeniyle 7 yıldır diyalize giren ve organ nakli bekleyen Ağrılı Yasin Altan'a, yeni yılın ilk dakikalarında böbrek nakli yapıldı.
Erzurum’da Kaçakçılık Operasyonu: Roma Dönemine Ait Kitap Ele Geçirildi

Erzurum'da 4 milyon dolara satılmak istenen Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kitap operasyonla ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Üniversite Öğrencilerinden Ağrı'nın Beşiktepe Köyü İlköğretim Okulu'na Yardım

EPDK'nın İlk Türk Lirası Doğalgaz İhalesine 5 Şirket Talip Oldu

Doğu'da 2 Bin 627 Yerleşim Biriminin Merkezle Bağlantısı Kesildi

Muradiye Şelalesi Büyüleyici Güzeliğiyle Fotoğraf Tutkunlarını İlgisini Çekti

TÜRKİYE

Yeni Anayasada Söz Artık Milletin

Yeni anayasa teklifinin ikinci tur görüşmeleri tamamlandı. Teklifin tamamı 339 oyla kabul edilirken, Başbakan Binali Yıldırım son sözün millete ait olacağını ve milletin en iyi kararı vereceğini söyledi.
Anayasa değişikliği teklifinin 11. maddesi kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifinin TBMM ve cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesini düzenleyen 11. maddesine 341 kabul, 134 ret oyu verildi. TBMM Genel Kurulunda, teklifin 11. maddesinin gizli oylamasına 483 milletvekili katıldı.
Yeni müfredat neleri içeriyor? İşte değişiklikler

Milli Eğitim Bakanlığınca, bir yıldır hazırlıkları süren yeni müfredat taslağı, "http://mufredat.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu.
Suriyelilere 27 Tırlık Yardım

İHH İnsani Yardım Vakfınca temin edilen yardım malzemeleri, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Yeni asgari ücret açıklandı

Terör saldırısında şehit olan 7 askerimiz için tören

Erciyes Üniversitesi önünde patlama: 13 şehit

81 İl’den " Halepe Yol Açın" Konvoyu

DÜNYA HABERLERİ

ABD Ordusu Rusya Sınırında

Polonya'ya çıkarma yapan 4 bine yakın ABD askeri ve 80'den fazla tank, Soğuk Savaş'tan bu yana gerçekleşen en büyük sevkiyat. Haber ajansı AP, Polonya'ya giriş yapan askeri konvoyun fotoğraflarını geçti.
Esnafa işsizlik maaşı

İş yerini kapatmak durumunda kalan veya iflas eden esnafın mağduriyeti Ahilik Sigortası Fonu ile giderilecek.
Tahliyeler için yeni anlaşma! İran'ın isteği kabul edildi

Suriyeli muhalifler, Halep'ten tahliyenin devam etmesi ve Şam'ın kırsalındaki Madaya ve Zebadani'den de yaralıların tahliye edilmesi karşılığında, Fua ve Kefreya'dan yaralı ve sivil tahliyesini kabul ettiklerini açıkladı.
Halep'ten tahliyeler durduruldu

Sivillerin otobüslere bindiği noktada patlama sesleri duyulması üzerine tahliye işlemi geçici olarak durduruldu.

Halep tahliyelerinde sevindirici haber

Bombalardan kurtulan Halepliler için açlık kapıda

Halepte 300 Bin Kişi İçin 3 Fırın KaldI; 4,5 aydır insani yardım bekliyor

ABD'nin Wisconsin eyaletinde oylar tekrar sayılacak

SİYASET HABERLERİ

Numan Kurtulmuş: Türkiye'den daha fazla AB zararlı çıkacak

AP'nin Türkiye'ye ilişkin kararını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Türkiye'den daha fazla AB'nin zararlı çıkacağını ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.
Clinton'dan 'kaybettim' açıklaması

ABD Başkanlık seçimini kaybeden Hillary Clinton açıklama yaptı.
Sebahat Tuncel tutuklandı

DBP'li Sebahat Tuncel, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Sebahat Tuncel serbest bırakıldı

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel serbest bırakıldı.

Şemdinli'deki saldırı sonrası hükümetten açıklama

Etiyopya'da Türk firmalarına saldırı düzenlendi

Independent: Bin Türk özel kuvvet askeri Suriye'de

Erdoğan, o olaydan sonra 'at izi, it izine karıştı' sözünü söyledi

EKONOMİ HABERLERİ

Klon Seleksiyonu ile üzümde verim artacak

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nde yürütülen “Klon Seleksiyonu” çalışması ile Tekirdağ’da ve Türkiye’de yaygın olarak yetiştirilen bir sofralık üzüm çeşidi olan Kardinal üzümünde verim ve kalitenin arttırılması amaçlanıyor.
Borsa yeni haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,63 yükselişle 78.719,30 puandan başladı.
İşsizlik verileri açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan artışla yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 106 bin kişi artarak 2 milyon 895 bin kişi oldu.
Maliye Bakanı Ağbal bütçe rakamlarını açıkladı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bütçe temmuzda 129 milyon lira, ocak-temmuz döneminde ise 1,3 milyar lira fazla verdi." dedi.

Elektrikte akıllı şebekeler iş kapısı olacak

EPDK 16 şirkete 4,1 milyon lira ceza kesti

'Fitch, Türkiye'nin 'yatırım yapılabilir' notunu koruyacak'

KENTPARK LAVABOLARI HAKKINDA GELEN ŞİKAYET

SAĞLIK HABERLERİ

Ağrı kesici kullanırken bir kez daha düşünün

İngiltere'de yürütülen bir araştırma ağrı kesicilerin, kalp yetmezliği riskini artırabileceğini ortaya koydu.
Sağlık Bakanlığı'ndan aile hekimlerine FETÖ anket formu açıklaması

Sağlık Bakanlığı, bugün medyada yer alan "Sağlık Bakanlığından Aile Hekimlerine Form" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Kızılayın kanında SGK yükü var

9 yıldır SGK'ya verilen kandan zarar ettiklerini söyleyen Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Yıllık zararımız 89 milyon liraydı. 1 ay önce SGK aldığı kanın fiyatını yüzde 42 artırdı ama yine de zararımız sıfırlanmadı" dedi.
Sağlık Bakanlığı, doktor açığını ‘mecburi hizmet’ kaçaklarıyla kapatacak

Sağlık Bakanı'nın yürüttüğü çalışmaya göre mecburi hizmet görevini yerine getirmeyen 4 bin hekim olduğu belirlendi. FETÖ soruşturması sonrası hekim açığı bu yolla kapatılacak.

İlaç devi Novartis Türkiye’deki rüşvet iddialarını ‘kapattı’

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Vali Işın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Dolayısıyla Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Doğubayazıt'ta Zırhlı Polis Aracı Devrildi 7 Yaralı

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