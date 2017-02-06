Arşivde Tarihe Göre Arama Yap

Van'da Yüzme Grup Yarışmaları Start Aldı
Doğubayazıt Belediye Başkanı Ve Belediye Meclis Üyeleri Tutuklandı
Bakan Süleyman Soylu, AK Parti Ağrı İl Binasını Ziyaret Etti
Kaymakam Özderin, Başkanlığında İlçe Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Doğubayazıt'a Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
-
O köy benim köyüm
Doç. Dr. Selahattin Kaynak
-
REFERANDUM
Raif MEDETOĞLU
-
Hidayet Önderleri-2
Halil İbrahim İLHAN
-
Tefekkür Notları 2
Nuri ARSLAN
-
İbadet Ahlakı ve Abdest
Din Ve Aile
-
Bir Medet Bekliyoruz...
İbrahim TANIŞ
-
Emperyalist Oligarşinin İdeolojik Karakteri
Zeki KÖKSER
-
Barack Hüseyin Obama
Abdülkadir AĞLAMAZ
-
Beyaz Maskeli Siyahi Adamdan Trumpa
Tekin ERGÜL
-
Bize Yol Var
Elif KESKİN
-
Hayat Bir Yankıdır
Kerem ENGİN
-
Seni de Vururlar Ey Acı!
Kenan ENGİN
-
Din Neyimiz Oluyor?
Cafer AKDENİZ
-
Bu Ülke Bizim…
Melikşah KÖKSER
-
İlhan YALÇIN
Doğubayazıt Belediye Başkanı Ve Belediye Meclis Üyeleri Tutuklandı
Ağrı merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında DBP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay, Başkan Yardımcısı Delal Tekdemir ile belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.
Bakan Süleyman Soylu, AK Parti Ağrı İl Binasını Ziyaret Etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kentteki çeşitli temaslarının ardından AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe ve AK Parti Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.
Doğubayazıt'a Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ağrı'da Çeşitli Ziyaretlerde Bulundu
Bakan Soylu, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde düzenlenen programda güvenlik korucularına hitaben yaptığı konuşmada, 14-15 yıldır AK Parti iktidarının çok önemli adımlar attığını belirtti.
Bakan Soylu'dan koruculara ek tazminat müjdesi
AK Parti referanduma hazırlanıyor
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Evlilik programları zarar veriyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ağrı'da
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Dahil, 12 Üniversiteye Rektör Atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 üniversiteye rektör atadı.
Süs Eşyalarının İçinden Çıkanlar Şok Etti
Amasya'da polisin arama yaptığı bir kargo kamyonunda süs eşyası paketlerinin içinde 34 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Yeni yılın ilk dakikalarında böbrek nakli
Erzurum'da, böbrek yetmezliği nedeniyle 7 yıldır diyalize giren ve organ nakli bekleyen Ağrılı Yasin Altan'a, yeni yılın ilk dakikalarında böbrek nakli yapıldı.
Erzurum’da Kaçakçılık Operasyonu: Roma Dönemine Ait Kitap Ele Geçirildi
Erzurum'da 4 milyon dolara satılmak istenen Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kitap operasyonla ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.
Üniversite Öğrencilerinden Ağrı'nın Beşiktepe Köyü İlköğretim Okulu'na Yardım
EPDK'nın İlk Türk Lirası Doğalgaz İhalesine 5 Şirket Talip Oldu
Doğu'da 2 Bin 627 Yerleşim Biriminin Merkezle Bağlantısı Kesildi
Muradiye Şelalesi Büyüleyici Güzeliğiyle Fotoğraf Tutkunlarını İlgisini Çekti
Yeni Anayasada Söz Artık Milletin
Yeni anayasa teklifinin ikinci tur görüşmeleri tamamlandı. Teklifin tamamı 339 oyla kabul edilirken, Başbakan Binali Yıldırım son sözün millete ait olacağını ve milletin en iyi kararı vereceğini söyledi.
Anayasa değişikliği teklifinin 11. maddesi kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifinin TBMM ve cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesini düzenleyen 11. maddesine 341 kabul, 134 ret oyu verildi. TBMM Genel Kurulunda, teklifin 11. maddesinin gizli oylamasına 483 milletvekili katıldı.
Yeni müfredat neleri içeriyor? İşte değişiklikler
Milli Eğitim Bakanlığınca, bir yıldır hazırlıkları süren yeni müfredat taslağı, "http://mufredat.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu.
Suriyelilere 27 Tırlık Yardım
İHH İnsani Yardım Vakfınca temin edilen yardım malzemeleri, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Yeni asgari ücret açıklandı
Terör saldırısında şehit olan 7 askerimiz için tören
Erciyes Üniversitesi önünde patlama: 13 şehit
81 İl’den " Halepe Yol Açın" Konvoyu
ABD Ordusu Rusya Sınırında
Polonya'ya çıkarma yapan 4 bine yakın ABD askeri ve 80'den fazla tank, Soğuk Savaş'tan bu yana gerçekleşen en büyük sevkiyat. Haber ajansı AP, Polonya'ya giriş yapan askeri konvoyun fotoğraflarını geçti.
Esnafa işsizlik maaşı
İş yerini kapatmak durumunda kalan veya iflas eden esnafın mağduriyeti Ahilik Sigortası Fonu ile giderilecek.
Tahliyeler için yeni anlaşma! İran'ın isteği kabul edildi
Suriyeli muhalifler, Halep'ten tahliyenin devam etmesi ve Şam'ın kırsalındaki Madaya ve Zebadani'den de yaralıların tahliye edilmesi karşılığında, Fua ve Kefreya'dan yaralı ve sivil tahliyesini kabul ettiklerini açıkladı.
Halep'ten tahliyeler durduruldu
Sivillerin otobüslere bindiği noktada patlama sesleri duyulması üzerine tahliye işlemi geçici olarak durduruldu.
Halep tahliyelerinde sevindirici haber
Bombalardan kurtulan Halepliler için açlık kapıda
Halepte 300 Bin Kişi İçin 3 Fırın KaldI; 4,5 aydır insani yardım bekliyor
ABD'nin Wisconsin eyaletinde oylar tekrar sayılacak
Numan Kurtulmuş: Türkiye'den daha fazla AB zararlı çıkacak
AP'nin Türkiye'ye ilişkin kararını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Türkiye'den daha fazla AB'nin zararlı çıkacağını ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.
Clinton'dan 'kaybettim' açıklaması
ABD Başkanlık seçimini kaybeden Hillary Clinton açıklama yaptı.
Sebahat Tuncel tutuklandı
DBP'li Sebahat Tuncel, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Sebahat Tuncel serbest bırakıldı
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel serbest bırakıldı.
Şemdinli'deki saldırı sonrası hükümetten açıklama
Etiyopya'da Türk firmalarına saldırı düzenlendi
Independent: Bin Türk özel kuvvet askeri Suriye'de
Erdoğan, o olaydan sonra 'at izi, it izine karıştı' sözünü söyledi
Klon Seleksiyonu ile üzümde verim artacak
Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nde yürütülen “Klon Seleksiyonu” çalışması ile Tekirdağ’da ve Türkiye’de yaygın olarak yetiştirilen bir sofralık üzüm çeşidi olan Kardinal üzümünde verim ve kalitenin arttırılması amaçlanıyor.
Borsa yeni haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,63 yükselişle 78.719,30 puandan başladı.
İşsizlik verileri açıklandı
Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan artışla yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 106 bin kişi artarak 2 milyon 895 bin kişi oldu.
Maliye Bakanı Ağbal bütçe rakamlarını açıkladı
Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bütçe temmuzda 129 milyon lira, ocak-temmuz döneminde ise 1,3 milyar lira fazla verdi." dedi.
Elektrikte akıllı şebekeler iş kapısı olacak
EPDK 16 şirkete 4,1 milyon lira ceza kesti
'Fitch, Türkiye'nin 'yatırım yapılabilir' notunu koruyacak'
KENTPARK LAVABOLARI HAKKINDA GELEN ŞİKAYET
Ağrı kesici kullanırken bir kez daha düşünün
İngiltere'de yürütülen bir araştırma ağrı kesicilerin, kalp yetmezliği riskini artırabileceğini ortaya koydu.
Sağlık Bakanlığı'ndan aile hekimlerine FETÖ anket formu açıklaması
Sağlık Bakanlığı, bugün medyada yer alan "Sağlık Bakanlığından Aile Hekimlerine Form" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Kızılayın kanında SGK yükü var
9 yıldır SGK'ya verilen kandan zarar ettiklerini söyleyen Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Yıllık zararımız 89 milyon liraydı. 1 ay önce SGK aldığı kanın fiyatını yüzde 42 artırdı ama yine de zararımız sıfırlanmadı" dedi.
Sağlık Bakanlığı, doktor açığını ‘mecburi hizmet’ kaçaklarıyla kapatacak
Sağlık Bakanı'nın yürüttüğü çalışmaya göre mecburi hizmet görevini yerine getirmeyen 4 bin hekim olduğu belirlendi. FETÖ soruşturması sonrası hekim açığı bu yolla kapatılacak.
İlaç devi Novartis Türkiye’deki rüşvet iddialarını ‘kapattı’
657 Sayılı Kanun Nasıl Değişecek?
Sağlık Bakanlığına devredilen hastanede ameliyatlar da başladı
Memur adaylarına yeni imkan
Arşivde Tarihe Göre Arama Yap
Çok Okunanlar
- Bugün
- Dün
- Bugün
- Dün
Anket Sorusu Diğer Anketler
Ağrı Yeni Gençlik Hizmetleri İl Binasının İsmi Şehit Ömer Halisdemir Olsun
altın