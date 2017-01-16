Arşivde Tarihe Göre Arama Yap

Polonya'ya çıkarma yapan 4 bine yakın ABD askeri ve 80'den fazla tank, Soğuk Savaş'tan bu yana gerçekleşen en büyük sevkiyat. Haber ajansı AP, Polonya'ya giriş yapan askeri konvoyun fotoğraflarını geçti.

İş yerini kapatmak durumunda kalan veya iflas eden esnafın mağduriyeti Ahilik Sigortası Fonu ile giderilecek.

Tahliyeler için yeni anlaşma! İran'ın isteği kabul edildi

Suriyeli muhalifler, Halep'ten tahliyenin devam etmesi ve Şam'ın kırsalındaki Madaya ve Zebadani'den de yaralıların tahliye edilmesi karşılığında, Fua ve Kefreya'dan yaralı ve sivil tahliyesini kabul ettiklerini açıkladı.