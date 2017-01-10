Arşivde Tarihe Göre Arama Yap

Belediye Başkanı Durak, Küçük Aslı'yı Evinde Ziyaret Etti
Ağrı Merkezli FETÖ/PDY Operasyonu 7 Polis Tutuklandı
Öğretmen Atamaları Ne Zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı'nda 'derslik seferberliği'
Suriyelilere 27 Tırlık Yardım
Belediye Başkanı Durak, Küçük Aslı'yı Evinde Ziyaret Etti
Patnos ilçesinde, doğuştan balık pulu (iktiyozis vulgaris) hastası olan 8 yaşındaki Aslı Avcı'ya destek olan Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak aileyi evinde ziyaret etti.
Ağrı Merkezli FETÖ/PDY Operasyonu 7 Polis Tutuklandı
Ağrı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 polisten 7'si tutuklandı.
Öğretmen Atamaları Ne Zaman?
MEB, bu yıl şubat ve ağustos aylarında 30 bin öğretmen ataması yapacak.
Doğubayazıt'a Battaniyeye Sarılı 2 Kadın Cesedi Bulundu
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, geçen ay, bir bahçe duvarının yanında battaniyeye sarılı halde bulunan 2 kadının donarak ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
"Doğu'nun Ihlara Vadisi"ne Ziyaretçi İlgisi
Küpkıran Kayak Merkezi'nde kayak keyfi
Kamuda Çalışan 19 Kişi Meslekten İhraç Edildi
Halep İçin Yerli Malı Haftasından Vazgeçtiler
Süs Eşyalarının İçinden Çıkanlar Şok Etti
Amasya'da polisin arama yaptığı bir kargo kamyonunda süs eşyası paketlerinin içinde 34 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Yeni yılın ilk dakikalarında böbrek nakli
Erzurum'da, böbrek yetmezliği nedeniyle 7 yıldır diyalize giren ve organ nakli bekleyen Ağrılı Yasin Altan'a, yeni yılın ilk dakikalarında böbrek nakli yapıldı.
Erzurum’da Kaçakçılık Operasyonu: Roma Dönemine Ait Kitap Ele Geçirildi
Erzurum'da 4 milyon dolara satılmak istenen Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kitap operasyonla ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.
Üniversite Öğrencilerinden Ağrı'nın Beşiktepe Köyü İlköğretim Okulu'na Yardım
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrenci kulüplerinden Sanatsalt Kulübü’nün düzenlediği yardım kampanyasıyla toplanan kışlık giysiler, Ağrı’nın Beşiktepe Köyü İlköğretim Okulu’na gönderildi.
EPDK'nın İlk Türk Lirası Doğalgaz İhalesine 5 Şirket Talip Oldu
Doğu'da 2 Bin 627 Yerleşim Biriminin Merkezle Bağlantısı Kesildi
Muradiye Şelalesi Büyüleyici Güzeliğiyle Fotoğraf Tutkunlarını İlgisini Çekti
Tır'ın Yakıt Deposundan 53 Kilo Eroin Çıktı
Suriyelilere 27 Tırlık Yardım
İHH İnsani Yardım Vakfınca temin edilen yardım malzemeleri, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Yeni asgari ücret açıklandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yeni yılda gerçekli olacak asgari ücreti açıkladı.
Terör saldırısında şehit olan 7 askerimiz için tören
Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan 13 askerden 7'si için tören düzenlendi.
Erciyes Üniversitesi önünde patlama: 13 şehit
Kayseri'de içinde askerlerin bulunduğu bir halk otobüsünün yanında bombalı araç infilak ettirildi. Patlamada 13 asker şehit oldu, 48 asker yaralandı.
81 İl’den " Halepe Yol Açın" Konvoyu
Doğuanadolu da Bazı Siyasi Partiler Ve STK'lar Istanbul'daki Terör Saldırısını Kınadı
İstanbul'daki terör saldırısında şehit sayısı 38'e yükseldi
İstanbul'da patlama!
Esnafa işsizlik maaşı
İş yerini kapatmak durumunda kalan veya iflas eden esnafın mağduriyeti Ahilik Sigortası Fonu ile giderilecek.
Tahliyeler için yeni anlaşma! İran'ın isteği kabul edildi
Suriyeli muhalifler, Halep'ten tahliyenin devam etmesi ve Şam'ın kırsalındaki Madaya ve Zebadani'den de yaralıların tahliye edilmesi karşılığında, Fua ve Kefreya'dan yaralı ve sivil tahliyesini kabul ettiklerini açıkladı.
Halep'ten tahliyeler durduruldu
Sivillerin otobüslere bindiği noktada patlama sesleri duyulması üzerine tahliye işlemi geçici olarak durduruldu.
Halep tahliyelerinde sevindirici haber
Başbakan Yardımcısı Kaynak, Halep'ten İdlib'e doğru açılan koridordan tahliye edilen ilk 20 otobüsün Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki güvenli bölgeye ulaştığını söyledi.
Bombalardan kurtulan Halepliler için açlık kapıda
Halepte 300 Bin Kişi İçin 3 Fırın KaldI; 4,5 aydır insani yardım bekliyor
ABD'nin Wisconsin eyaletinde oylar tekrar sayılacak
Kuşatmanın 91.gününde Halep halkından dünyaya mesaj
Numan Kurtulmuş: Türkiye'den daha fazla AB zararlı çıkacak
AP'nin Türkiye'ye ilişkin kararını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Türkiye'den daha fazla AB'nin zararlı çıkacağını ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.
Clinton'dan 'kaybettim' açıklaması
ABD Başkanlık seçimini kaybeden Hillary Clinton açıklama yaptı.
Sebahat Tuncel tutuklandı
DBP'li Sebahat Tuncel, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Sebahat Tuncel serbest bırakıldı
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel serbest bırakıldı.
Şemdinli'deki saldırı sonrası hükümetten açıklama
Etiyopya'da Türk firmalarına saldırı düzenlendi
Independent: Bin Türk özel kuvvet askeri Suriye'de
Erdoğan, o olaydan sonra 'at izi, it izine karıştı' sözünü söyledi
Klon Seleksiyonu ile üzümde verim artacak
Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nde yürütülen “Klon Seleksiyonu” çalışması ile Tekirdağ’da ve Türkiye’de yaygın olarak yetiştirilen bir sofralık üzüm çeşidi olan Kardinal üzümünde verim ve kalitenin arttırılması amaçlanıyor.
Borsa yeni haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,63 yükselişle 78.719,30 puandan başladı.
İşsizlik verileri açıklandı
Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan artışla yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 106 bin kişi artarak 2 milyon 895 bin kişi oldu.
Maliye Bakanı Ağbal bütçe rakamlarını açıkladı
Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bütçe temmuzda 129 milyon lira, ocak-temmuz döneminde ise 1,3 milyar lira fazla verdi." dedi.
Elektrikte akıllı şebekeler iş kapısı olacak
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KENTPARK LAVABOLARI HAKKINDA GELEN ŞİKAYET
Ağrı kesici kullanırken bir kez daha düşünün
İngiltere'de yürütülen bir araştırma ağrı kesicilerin, kalp yetmezliği riskini artırabileceğini ortaya koydu.
Sağlık Bakanlığı'ndan aile hekimlerine FETÖ anket formu açıklaması
Sağlık Bakanlığı, bugün medyada yer alan "Sağlık Bakanlığından Aile Hekimlerine Form" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Kızılayın kanında SGK yükü var
9 yıldır SGK'ya verilen kandan zarar ettiklerini söyleyen Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Yıllık zararımız 89 milyon liraydı. 1 ay önce SGK aldığı kanın fiyatını yüzde 42 artırdı ama yine de zararımız sıfırlanmadı" dedi.
Sağlık Bakanlığı, doktor açığını ‘mecburi hizmet’ kaçaklarıyla kapatacak
Sağlık Bakanı'nın yürüttüğü çalışmaya göre mecburi hizmet görevini yerine getirmeyen 4 bin hekim olduğu belirlendi. FETÖ soruşturması sonrası hekim açığı bu yolla kapatılacak.
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