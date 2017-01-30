Arşivde Tarihe Göre Arama Yap

Ağı'da Kardan Kapanan 326 Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
Eksi 40 Derecede Domates Üretimi
2017 Yılı Şap Aşılama Kampanyası Başladı
Tüp Patlayan Eve 2 Saat Süren Çalışmanın Ardından Ulaşıldı
Ağrı'da Hasta Kurtarma Operasyonu
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İslam Tasavvufunda Kadın Ya Da Erkek Olmak
Din Ve Aile
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ADALET ÜZERİNE..
Nuri ARSLAN
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Hidayet Önderleri-1
Halil İbrahim İLHAN
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Barack Hüseyin Obama
Abdülkadir AĞLAMAZ
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Hristiyan Ve Yahudilerin Müslüman Milleti Parçalama Metodları
Zeki KÖKSER
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Beyaz Maskeli Siyahi Adamdan Trumpa
Tekin ERGÜL
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Bize Yol Var
Elif KESKİN
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Hayat Bir Yankıdır
Kerem ENGİN
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Amerikan Şefkati-Noel Senin Baban Değil Kardeşim!
İbrahim TANIŞ
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Seni de Vururlar Ey Acı!
Kenan ENGİN
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Din Neyimiz Oluyor?
Cafer AKDENİZ
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Bu Ülke Bizim…
Melikşah KÖKSER
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İlhan YALÇIN
Ağı'da Kardan Kapanan 326 Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
Ağrı'daki Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 326 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Eksi 40 Derecede Domates Üretimi
Ağrı’nın Diyadin ilçesinde eksi 40 derece soğuk havaya rağmen üretilen domatesler Türkiye’nin farklı illerine gönderiliyor.
2017 Yılı Şap Aşılama Kampanyası Başladı
Ağrı İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü Tarafından Her Yıl Uygulanan 2017 Yılı Şap Aşılama Kampanyası Başladı
Tüp Patlayan Eve 2 Saat Süren Çalışmanın Ardından Ulaşıldı
Taşlıçay'da tüp patlayan eve 2 Saat süren karla mücadelenin ardından ulaşıldı.
Ağrı'da Hasta Kurtarma Operasyonu
İzmit Heyeti Diyadin'de
Ağrı’da Terör Propagandası Operasyonu 14 Tutuklama
Ağrıda Etkili Olan Kar Yağışı Ve Tipi Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Dahil, 12 Üniversiteye Rektör Atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 üniversiteye rektör atadı.
Süs Eşyalarının İçinden Çıkanlar Şok Etti
Amasya'da polisin arama yaptığı bir kargo kamyonunda süs eşyası paketlerinin içinde 34 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Yeni yılın ilk dakikalarında böbrek nakli
Erzurum'da, böbrek yetmezliği nedeniyle 7 yıldır diyalize giren ve organ nakli bekleyen Ağrılı Yasin Altan'a, yeni yılın ilk dakikalarında böbrek nakli yapıldı.
Erzurum’da Kaçakçılık Operasyonu: Roma Dönemine Ait Kitap Ele Geçirildi
Erzurum'da 4 milyon dolara satılmak istenen Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kitap operasyonla ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.
Üniversite Öğrencilerinden Ağrı'nın Beşiktepe Köyü İlköğretim Okulu'na Yardım
EPDK'nın İlk Türk Lirası Doğalgaz İhalesine 5 Şirket Talip Oldu
Doğu'da 2 Bin 627 Yerleşim Biriminin Merkezle Bağlantısı Kesildi
Muradiye Şelalesi Büyüleyici Güzeliğiyle Fotoğraf Tutkunlarını İlgisini Çekti
Yeni Anayasada Söz Artık Milletin
Yeni anayasa teklifinin ikinci tur görüşmeleri tamamlandı. Teklifin tamamı 339 oyla kabul edilirken, Başbakan Binali Yıldırım son sözün millete ait olacağını ve milletin en iyi kararı vereceğini söyledi.
Anayasa değişikliği teklifinin 11. maddesi kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifinin TBMM ve cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesini düzenleyen 11. maddesine 341 kabul, 134 ret oyu verildi. TBMM Genel Kurulunda, teklifin 11. maddesinin gizli oylamasına 483 milletvekili katıldı.
Yeni müfredat neleri içeriyor? İşte değişiklikler
Milli Eğitim Bakanlığınca, bir yıldır hazırlıkları süren yeni müfredat taslağı, "http://mufredat.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu.
Suriyelilere 27 Tırlık Yardım
İHH İnsani Yardım Vakfınca temin edilen yardım malzemeleri, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Yeni asgari ücret açıklandı
Terör saldırısında şehit olan 7 askerimiz için tören
Erciyes Üniversitesi önünde patlama: 13 şehit
81 İl’den " Halepe Yol Açın" Konvoyu
ABD Ordusu Rusya Sınırında
Polonya'ya çıkarma yapan 4 bine yakın ABD askeri ve 80'den fazla tank, Soğuk Savaş'tan bu yana gerçekleşen en büyük sevkiyat. Haber ajansı AP, Polonya'ya giriş yapan askeri konvoyun fotoğraflarını geçti.
Esnafa işsizlik maaşı
İş yerini kapatmak durumunda kalan veya iflas eden esnafın mağduriyeti Ahilik Sigortası Fonu ile giderilecek.
Tahliyeler için yeni anlaşma! İran'ın isteği kabul edildi
Suriyeli muhalifler, Halep'ten tahliyenin devam etmesi ve Şam'ın kırsalındaki Madaya ve Zebadani'den de yaralıların tahliye edilmesi karşılığında, Fua ve Kefreya'dan yaralı ve sivil tahliyesini kabul ettiklerini açıkladı.
Halep'ten tahliyeler durduruldu
Sivillerin otobüslere bindiği noktada patlama sesleri duyulması üzerine tahliye işlemi geçici olarak durduruldu.
Halep tahliyelerinde sevindirici haber
Bombalardan kurtulan Halepliler için açlık kapıda
Halepte 300 Bin Kişi İçin 3 Fırın KaldI; 4,5 aydır insani yardım bekliyor
ABD'nin Wisconsin eyaletinde oylar tekrar sayılacak
Numan Kurtulmuş: Türkiye'den daha fazla AB zararlı çıkacak
AP'nin Türkiye'ye ilişkin kararını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Türkiye'den daha fazla AB'nin zararlı çıkacağını ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.
Clinton'dan 'kaybettim' açıklaması
ABD Başkanlık seçimini kaybeden Hillary Clinton açıklama yaptı.
Sebahat Tuncel tutuklandı
DBP'li Sebahat Tuncel, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Sebahat Tuncel serbest bırakıldı
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel serbest bırakıldı.
Şemdinli'deki saldırı sonrası hükümetten açıklama
Etiyopya'da Türk firmalarına saldırı düzenlendi
Independent: Bin Türk özel kuvvet askeri Suriye'de
Erdoğan, o olaydan sonra 'at izi, it izine karıştı' sözünü söyledi
Klon Seleksiyonu ile üzümde verim artacak
Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nde yürütülen “Klon Seleksiyonu” çalışması ile Tekirdağ’da ve Türkiye’de yaygın olarak yetiştirilen bir sofralık üzüm çeşidi olan Kardinal üzümünde verim ve kalitenin arttırılması amaçlanıyor.
Borsa yeni haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,63 yükselişle 78.719,30 puandan başladı.
İşsizlik verileri açıklandı
Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan artışla yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 106 bin kişi artarak 2 milyon 895 bin kişi oldu.
Maliye Bakanı Ağbal bütçe rakamlarını açıkladı
Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bütçe temmuzda 129 milyon lira, ocak-temmuz döneminde ise 1,3 milyar lira fazla verdi." dedi.
Elektrikte akıllı şebekeler iş kapısı olacak
EPDK 16 şirkete 4,1 milyon lira ceza kesti
'Fitch, Türkiye'nin 'yatırım yapılabilir' notunu koruyacak'
KENTPARK LAVABOLARI HAKKINDA GELEN ŞİKAYET
Ağrı kesici kullanırken bir kez daha düşünün
İngiltere'de yürütülen bir araştırma ağrı kesicilerin, kalp yetmezliği riskini artırabileceğini ortaya koydu.
Sağlık Bakanlığı'ndan aile hekimlerine FETÖ anket formu açıklaması
Sağlık Bakanlığı, bugün medyada yer alan "Sağlık Bakanlığından Aile Hekimlerine Form" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Kızılayın kanında SGK yükü var
9 yıldır SGK'ya verilen kandan zarar ettiklerini söyleyen Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Yıllık zararımız 89 milyon liraydı. 1 ay önce SGK aldığı kanın fiyatını yüzde 42 artırdı ama yine de zararımız sıfırlanmadı" dedi.
Sağlık Bakanlığı, doktor açığını ‘mecburi hizmet’ kaçaklarıyla kapatacak
Sağlık Bakanı'nın yürüttüğü çalışmaya göre mecburi hizmet görevini yerine getirmeyen 4 bin hekim olduğu belirlendi. FETÖ soruşturması sonrası hekim açığı bu yolla kapatılacak.
İlaç devi Novartis Türkiye’deki rüşvet iddialarını ‘kapattı’
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